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أخبار العالم

إيفانكا ترامب تزور قاعدة العديد الأمريكية بقطر لهذا السبب.. صور

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراء زيارة إلى قاعدة العديد الجوية الأمريكية في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتبت إيفانكا في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لقد تشرفت بزيارة قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر منشأة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط".

وأضافت: "قمت بالزيارة لأشكر الرجال والنساء الشجعان الذين أبقوا الولايات المتحدة آمنة".

وتابعت: "أهداف عالية، وليحميكم الله، وأعياد ميلاد سعيدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى زيارة مفاجئة إلى القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان، حيث التقى بالجنود المتواجدين هناك.

وقال ترامب خلال الزيارة إنه جاء لتهنئة الجنود بعيد الشكر، كما تحدث عن رغبة حركة طالبان في عقد اتفاق سلام مع الولايات المتحدة.
إيفانكا ترامب تزور قاعدة العديد الأمريكية بقطر لهذا السبب.. صور
إيفانكا ترامب تزور قاعدة العديد الأمريكية بقطر لهذا السبب.. صور
إيفانكا ترامب تزور قاعدة العديد الأمريكية بقطر لهذا السبب.. صور
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