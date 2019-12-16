فضيحة أردوغان.. تركيا تطلب سرا عقد مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الغاز

كشف عميشاي شتاين، الصحفي الإسرائيلي عن إرسال تركيا برقية إلى الاحتلال الإسرائيلي تعلن فيها استعدادها للتفاوض من أجل نقل أنابيب الغاز من إسرائيل إلى أوروبا عبر تركيا.



وقال الصحفي في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الرسالة مفادها أنه على الرغم من التهديدات والتصريحات التي لن تسمح بوضع خط أنابيب الغاز مع إسرائيل في أوروبا في مياه تركيا الاقتصادية التي أعلنت عنها مؤخرًا، إلا إنها "منفتحة للمفاوضات".



وأضاف: "قام بتسليم الرسالة إلى إسرائيل مسؤول تركي كبير، مضيفًا أن "تركيا ستكون سعيدة إذا أعادت إسرائيل التفكير في خيار نقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، عبر تركيا".



وتابع: "أخبر المسؤولون الأتراك القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في تركيا أنهم لن يسمحوا بوضع خط الأنابيب الإسرائيلي - اليوناني - الإيطالي - القبرصي في المنطقة، لكنهم أضافوا أيضًا "إنهم منفتحون للحوار والمفاوضات مع إسرائيل حول قضية الغاز".



وحول تهديدات أردوغان المستمرة، أضاف المسئولون الأتراك أنه على الرغم من تهديدات أردوغان المستمرة، إلا أنه يريد الحوار والتعاون وليس الصراع.



ويتبين من هذه الأمور أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول عقد مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي حول الأمر، فيما يظهر أمام الشاشات ليعلن عكس هذه الأمور.