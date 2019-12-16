في زيارة مفاجئة.. محافظ أسيوط يحيل العاملين بمدرسة بصرة الإعدادية إلى التحقيق









كان محافظ أسيوط قد فاجأ العاملين بمدرسة بصرة الإعدادية المشتركة، خلال جولته التفقدية لقرى مركز الفتح، وتفقد أقسام المدرسة وبعض الفصول ودورات المياه وتابع دفتر الحضور والانصراف وقرر إحالة جميع المخالفات والإهمال بالمدرسة إلى الشئون القانونية ومحاسبة جميع المقصرين تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم، معلنًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف القطاعات الحكومية وخاصة المدارس والمستفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

إقرأ ايضا: محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم كان محافظ أسيوط قد فاجأ العاملين بمدرسة بصرة الإعدادية المشتركة، خلال جولته التفقدية لقرى مركز الفتح، وتفقد أقسام المدرسة وبعض الفصول ودورات المياه وتابع دفتر الحضور والانصراف وقرر إحالة جميع المخالفات والإهمال بالمدرسة إلى الشئون القانونية ومحاسبة جميع المقصرين تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية لتوقيع أقصى عقوبة عليهم، معلنًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على مختلف القطاعات الحكومية وخاصة المدارس والمستفيات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

أحال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جميع العاملين بمدرسة بصرة الإعدادية المشتركة، للشئون القانونية بالمحافظة، تمهيدًا لإحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم في المخلفات التي تم رصدها خلال جولته المفاجئة للمدرسة.ورصد عدم انتظام العاملين وغياب 24 من العاملين بالمدرسة وعدم نظافة المدرسة والفصول ودورات المياه وتهالكها وخلو الفصول من الطلاب خلال اليوم الدراسي وفتح أبواب المدرسة أمام المواطنين والأطفال دون ضوابط.وشدد المحافظ على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية على المخالفين تفعيلًا لمبدأ الثواب والعقاب، وتفعيل المتابعة الميدانية والتفتيش على جميع المؤسسات التعليمية لتحقيق الانضباط والاطمئنان على سير العملية التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب لتحقيق مستوى أعلى في التحصيل الدراسي.