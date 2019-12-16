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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم
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إيهاب عمر
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ساحل سليم للاطمئنان على انتظام العمل ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، والذي يأتي ضمن 13 مركزا موزعة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، تم تشغيل 7 مراكز وجار ربط وتطوير 6 مراكز آخرين ورفع مستوى أداء العاملين بها من أجل النهوض بمستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها للمواطنين.

جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ساحل سليم،والعديد من القيادات التنفيذية ونواب ومساعدي رئيس المركز.

وأكد اللواء عصام سعد دعمه الكامل لتعميم المراكز التكنولوجية، لأنها تحقق غرض فصل مقدم الخدمة عن متلقيها من خلال شباك واحد وباستخدم أحدث التقنيات لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت ممكن، وذلك في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة التطوير والتحديث التي تشهدها مصر في الوقت الراهن للارتقاء بالعمل الإداري وفقًا لأحدث أساليب العمل إيمانا بضرورة شعور المواطن بالاهتمام بطلباته وإنجازها في أقصر وقت.

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حيث تابع محافظ أسيوط ما يقدمه المركز من خدمات للمواطنين والفترة الزمنية المستغرقة للحصول على الخدمة المطلوبة وأسلوب تقديم الخدمات المختلفة للمواطن، وتأدية الخدمة على أعلى مستوى من الدقة والجودة.

وخلال جولته التقى المحافظ بعدد من المواطنين، حيث استمع إليهم للتعرف على أرائهم حول أسلوب الخدمات المقدمة إليهم ومدى سرعة تأدية الخدمة، كما استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم والتي تركزت حول تحسين الخدمات المقدمة لهم وتسهيل الإجراءات وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص وأمر المحافظ رئيس المركز بحث ودراسة طلبات المواطنين وحلها في إطار القانون واللوائح المنصوص عليها موجها بحسن التعامل مع المواطنين والتفاعل السريع مع شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر أى جهد في الارتقاء بمستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم
محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم
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