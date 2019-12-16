ليفربول على موعد مع مواجهات نارية فى دور الـ16 بأبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مدينة نيون السويسرية فى الواحدة ظهر اليوم لمتابعة إجراء قرعة الدور ثمن النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا " الشامبيونزليج " .



وينتظر ليفربول حامل لقب البطولة الموسم الماضي 5 مواجهات محتملة أمام أصحاب الوصافة وفقا للوائح البطولة وهم : ريال مدريد الإسباني أو أتلانتا الايطالي أو أتليتكو مدريد الإسباني أو بوروسيا دورتموند الألماني أو ليون الفرنسي.



ونجحت 8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي باريس سان جيرمان الفرنسي و بايرن ميونخ الألماني و مانشستر سيتي الإنجليزي و يوفنتوس الايطالي و ليفربول الإنجليزي و برشلونة الإسباني و لايبزيج الألماني و فالنسيا الإسباني.



وصعد 8 أندية كمركز ثانى وهم ريال مدريد الإسباني و توتنهام الإنجليزي و أتالانتا الإيطالي و أتليتكو مدريد الإسباني و نابولي الإيطالي و بوروسيا دورتموند الألماني و ليون الفرنسي و تشيلسي الإنجليزي.