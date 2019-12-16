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رياضة

ليفربول على موعد مع مواجهات نارية فى دور الـ16 بأبطال أوروبا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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عمرو الحلوانى
تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مدينة نيون السويسرية فى الواحدة ظهر اليوم لمتابعة إجراء قرعة الدور ثمن النهائى من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا " الشامبيونزليج " .

وينتظر ليفربول حامل لقب البطولة الموسم الماضي 5 مواجهات محتملة أمام أصحاب الوصافة وفقا للوائح البطولة وهم : ريال مدريد الإسباني أو أتلانتا الايطالي أو أتليتكو مدريد الإسباني أو بوروسيا دورتموند الألماني أو ليون الفرنسي.

ونجحت 8 أندية حسمت صدارة مجموعاتها وهي باريس سان جيرمان الفرنسي و بايرن ميونخ الألماني و مانشستر سيتي الإنجليزي و يوفنتوس الايطالي و ليفربول الإنجليزي و برشلونة الإسباني و لايبزيج الألماني و فالنسيا الإسباني.

وصعد 8 أندية كمركز ثانى وهم ريال مدريد الإسباني و توتنهام الإنجليزي و أتالانتا الإيطالي و أتليتكو مدريد الإسباني و نابولي الإيطالي و بوروسيا دورتموند الألماني و ليون الفرنسي و تشيلسي الإنجليزي.
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