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تعليم

ننشر الجدول المعدل لامتحانات الشهادات بمدارس بني سويف

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 04:03 م
محمد هاني غنيم محافظ
محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة العامة المحلية، للعام الدراسي 2019/2020.

تبدأ الامتحانات في 28 ديسمبر الجاري وتنتهي فى 23 يناير 2020 ، حيث تم استبدال يوم الأربعاء الموافق 1/1/2019 بيوم السبت الموافق 4/1/2019 ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالإستجابة لمطلب أولياء الأمور، حيث أن هذا اليوم بداية العام الميلادي الجديد ، ومراعاة للأخوة المسيحيين الذين يؤدون قداس رأس السنة الميلادية مساء يوم 31 ديسمبر، ولإعطاء فرصة كافية أمام الطلاب لمراجعة دروسهم.

وتبدأ امتحانات الصفين الثالث والرابع الابتدائي في 28 /12/2019 وتتنهى 30/12 /2019، فيما تبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي 31 ديسمبر وتنتهي 4/1/2020، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي "العام" في 28 ديسمبر وتنتهى 4/1/2020 ، فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي "المهنى" يوم 11 يناير وتنتهى 15 من نفس الشهر.

كما تبدأ امتحانات "النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي نور للمكفوفين وأمل للصم "يوم 28 /12 /2019 وتنتهى 4 يناير 2020، فيما تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي نور" للمكفوفين" يوم 11 يناير وتنتهى 22 يناير 2020، بينما تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي "عام ومهني ونور للمكفوفين وأمل للصم" يوم 16 يناير وتنتهى 23 يناير، فيما تبدأ امتحانات النقل للثانوي الفني (صناعي ، زراعي ، تجاري) يوم 28 /12 وتنتهى 23 يناير 2020.

من جانبه أوضح محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم تنفيذ الجدول وفقا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وتعليمات الوزارة بشأن جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، وكان من أهمها : الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى، مع مراعاة الأعياد والأجازات الرسمية، حيث تم بالفعل مراعاة أعياد الإخوة المسيحيين التي تتخلل أيام الامتحانات.

وأشار إلى أن الجدول الأول الذي تم اعداده كان مدرجا به يوم 1 يناير ضمن أيام الامتحانات، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بسرعة الاستجابة لمطالب بعض الأهالي بمراعاة أن يكون هذا اليوم (رأس السنة الميلادية ) خارج أيام الامتحانات ، تم استبداله بيوم 4 يناير.

وأوضح وكيل الوزارة أن جدول مواعيد الامتحانات " المعدل " راعى أجازات الإخوة المسيحيين واحتفالاتهم ببداية العام الميلادي " 1 يناير 2020 ، بالإضافة إلى ماتم مراعاته مسبقا يومي عيد الميلاد المجيد 6 و 7 يناير، و20 يناير عيد الغطاس ، بحيث لا تعقد امتحانات في أيام ( 1 و5 و6 و7و 8 و9 و20) يناير 2020.
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