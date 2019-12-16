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تعليم

إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية بمحافظة الجيزة

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:32 م
إغلاق 5 مراكز دروس
إغلاق 5 مراكز دروس
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ياســـمين بدوي
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم اليوم إغلاق عدد من مراكز الدروس الخصوصية في الجيزة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن هذه المركز هي : سنتر الإنشاء ، وسنتر النجوم ١ ، وسنتر الشيمى ١ ، والشيمى ٢ ، وسنتر المحسن .

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن هذه المراكز المذكورة تقع في نطاق إدارة بولاق الدكرور التعليمية ، مشيرةً إلى أنه قد تم إغلاقها بشكل رسمي اليوم الاثنين بالاشتراك مع حي بولاق.

ومن جانبه .. وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عصر الإجابة النموذجية انتهى بالفعل، قائلا لأولياء الأمور: "لو كنتم مُصرين على مسح العقول والحرص على الدروس الخصوصية ده قراركم فالدروس الخصوصية تقتل التفكير تماما لأنها تحفظ الطالب الإجابة".


وصرح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بأنه فى ضوء تكليفات السيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة أعدت مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح. 

وأوضح أن هذا المشروع سيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة ، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.

وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية بمحافظة الجيزة
إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية بمحافظة الجيزة
إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية بمحافظة الجيزة
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