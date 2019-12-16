ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عرض إماراتي لاستعارة الإنجولي جيرالدو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
تلقي الأنجولي جيرالدو عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الإماراتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشفت مصادر من داخل الأهلي أن العرض تضمن الإعارة حتى نهاية الموسم على أن يتم التفاوض المادي حال الموافقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا على حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السولية في الدقيقة 81 من زمن المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشغال الدوري الشاقة.. الأهلي يعود للتدريبات غدا بدون راحة استعدادا للإسماعيلي

بعد تصدر الدوري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

العارضة تعبتنا.. تعليق نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي وأداء حرس الحدود

الأهلي يستعد لمواجهة الإسماعيلي دون راحة

حسام عاشور وصلاح محسن ينتظمان في مران الأهلي

عروض محلية وعربية للأنجولي جيرالدو

ترشيحاتنا

شيري عادل بإطلالة شتوية في أجواء العام الجديد

عروض الإعارة تنهال على لاعبي الأهلي | تفاصيل

بملابس أنيقة.. بوسي تستعرض أناقتها فى أحدث ظهور لها

الدولار يتراجع 9 قروش في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019

حرب العقود تشتعل .. بيان جديد من لاجاردير الفرنسية ضد الكاف

آخر كلام .. مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية | حنان مطاوع بصحبة زوجها وابنتها.. والجمهور: عايزين نشوف الـ baby

الجمهور حائر بين إطلالات أنغام وهنا الزاهد ومي عمر.. من الأجمل؟

محتشم وجريء.. أحلام ونادين نجيم بنفس الفستان.. من أجمل ؟