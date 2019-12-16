عرض إماراتي لاستعارة الإنجولي جيرالدو

تلقي الأنجولي جيرالدو عرضًا رسميًا من أحد أندية الدوري الإماراتي لضمه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وكشفت مصادر من داخل الأهلي أن العرض تضمن الإعارة حتى نهاية الموسم على أن يتم التفاوض المادي حال الموافقة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.



ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.



وحقق الفريق الأحمر فوزًا على حرس الحدود بهدف نظيف سجله عمرو السولية في الدقيقة 81 من زمن المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.

