ختام حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بوزارة الطيران والشركات التابعة

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، التى أقيمت فى إطار حملة 100 مليون صحة على السيدات العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.



شارك في الحملة نخبة من أطباء وزارة الصحة بالتعاون مع اطباء عيادات وزارة الطيران المدنى المتخصصين فى مجال سرطان الثدى الذين قاموا بإجراء الكشف والفحص الطبى لعدد كبير من العاملات بوزارة الطيران المدنى والشركات التابعة لها .



وجهت وزارة الطيران الشكر للقائمين على الحملة وهم الدكتور محمد حسان مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة و الدكتور أحمد السيد مرسى مدير حملة المرأة و الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة والدكتور علا الدسوقى مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية، اضافة الى الاطباء المشرفين وهم الدكتور علا أحمد زيدان مدير عام منطقة مدينة نصر غرب الطبية والدكتورة نيرفانا سعد نائب مدير عام المنطقة والدكتورة دعاء عبد الغفار الشريف مدير الرعاية الأساسية والدكتور عبد الرحمن الزينى مدير مركز المعلومات.



وأيضا فريق الاطباء بقيادة الاطباء هالة مصطفى و منال حمدى و منى إبراهيم و إيمان إبراهيم و إيمان فوزى وفريق ادخال البيانات بقيادة الاطباء شيماء موسى و آلاء نعيم و أية أمجد وندى أسامة وإسراء عادل وسمر حسن وفريق التوعية الصحية بقيادة الدكتورة رشا حلمى ووفاء خالد السيد وسامية إسماعيل وفريق التمريض نرمين عبد المنعم وأميرة أبو بكر وأسماء إيهاب.