إخماد حريق بسنترال دمرو في المحلة الكبرى إثر ماس كهربائي

شهدت قرية دمرو في المحلة الكبري باالغربية مساء اليوم، اندلاع حريق هائل بمبني السنترال الرئيسي اثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ لإخماد نيران الحريق وتمت السيطرة على الموقف دون وقوع خسائر فى الأرواح .



تلقي اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز المحلة العميد محمود كشك بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع الحريق بمبني سنترال دمرو .



وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتمت السيطرة على الموقف والدفع بسيارات المطافئ لإخماد نيران الحريق وتمت السيطرة على الموقف .



وكلفت إدارة البجث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .