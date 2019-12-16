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حوادث

دفاع متهم في كتائب حلوان: كيف يأوي عضو حزب وطني أحد عناصر الإرهابية؟

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:35 م
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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أحمد مهدي
استكملت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة ٢١٥ متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان".

والتمس دفاع المُتهم حماد محمد زكي، براءته استنادا إلى إفادة إحدى المصانع التي أكدت أن موكله كان في تاريخ الواقعة المنسوبة إليها في العمل.

وتمسك من جانبه بمذكرة الدفاع المقدمة في ١٠ فبراير الماضي.

واستمعت المحكمة لدفاع المُتهم فوزي توفيق، الذي أكد أن موكله يُواجه تهمة إيواء المُتهم مصعب خليفة، ودفع بعدم توافر أركان جريمة الإيواء لعدم توافر ركن العلم في حق المُتهم بأن مُصعب هارب من وجه العدالة، مؤكدًا أن علاقة الاثنين كانت علاقة عمل حيث إنهما تاجرا مواشٍ.

وأكد أن "فوزي"، كان عضو في الحزب الوطني، واستند إلى ذلك للتأكيد على وجود تضاد فكري وأيديولوجي بينه ومصعب، ليعقب بالقول "مستحيل أن يقوم يإيوائه".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر المشرف العام بأمورية طرة حمدي الشناوي.

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

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