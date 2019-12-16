مع أطول وأقصر واحد.. حمدى الميرغنى يداعب زملائه على إنستجرام

نشر النجم حمدى الميرغنى نجم مسرح مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجمين: "محمد أسامة وعمر متولى " من كواليس مسرح مصر وكتب عليها مداعبًا صديقيه: "كواليس اليوم الأخير #مسرح_مصر مع أطول واحد في المسرح وأقصر واحد في مصر،صحابي وأخواتي بحبكم جدًا والله ".



وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:



-والله بحبك يا حمدي⁦ .

-وحشتونا اوى بجد .

والله انتو التلاتة بتفرحونى جدا وبحبكو اوى.



يذكر أن آخر أعمال النجم مسرحية "لوكاندة الأوباش" وهى من تأليف محمد عز وإخراج د/أشرف زكى ، فيما يشارك الفنان البطولة "حسن الرداد وماجد المصرى وهالة فاخر وسعد الصغير ومحمد أسامة " حيث لاقت المسرحية استحسان الجمهور السعودى والمصرى خلال عرضها فى موسم الرياض.

