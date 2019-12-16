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فن

مع أطول وأقصر واحد.. حمدى الميرغنى يداعب زملائه على إنستجرام

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 05:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر النجم حمدى الميرغنى نجم مسرح مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعه بالنجمين: "محمد أسامة وعمر متولى " من كواليس مسرح مصر وكتب عليها مداعبًا صديقيه: "كواليس اليوم الأخير #مسرح_مصر مع أطول واحد في المسرح وأقصر واحد في مصر،صحابي وأخواتي بحبكم جدًا والله ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى:

-والله بحبك يا حمدي⁦ .
-وحشتونا اوى بجد .
والله انتو التلاتة بتفرحونى جدا وبحبكو اوى.

يذكر أن آخر أعمال النجم مسرحية "لوكاندة الأوباش" وهى من تأليف محمد عز وإخراج د/أشرف زكى ، فيما يشارك الفنان البطولة "حسن الرداد وماجد المصرى وهالة فاخر وسعد الصغير ومحمد أسامة " حيث لاقت المسرحية استحسان الجمهور السعودى والمصرى خلال عرضها فى موسم الرياض.
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