وفاة مها الفريح ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي في حادث بالسعودية | تفاصيل

توفيت الناشطة السعودية على شبكات التواصل الاجتماعي، مها الفريح، إثر حادث مروري، بينما كانت في طريقها لتدريس القرآن لطالباتها،

وتمت الصلاة على مها الفريح بعد عشاء أمس، في جامع الملك فهد بمحافظة عيون الجواء بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، ومواقع الكترونية في المملكة.



‏وتعد مها الفريح، إحدى الناشطات المشهورات على تطبيق الصور الاشهر «إنستجرام» وانتشر مقطع فيديو لها قبل وفاتها بساعات، تداوله ناشطون بعنوان « آخر سنابات مها الفريح... ادعوا لها بالرحمة».



ونعى خالد اللميلم، زوج الناشطة السعودية، مها الفريح، زوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتغريدة قال فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا.. دعواتكم لزوجتي ورفيقة دربي #مها_الفريح بالرحمة والمغفرة». وأرفق آخر فيديو للفقيدة مع تغريدته.









وتعددت التغريدات من ذوي الفقيدة تنعاها ومنها ما نشره خالها سليمان النجران عبر تويتر على هاشتاج #مها_الفريح: اللهم اغفر لابنة أختي الغالية، وارفع درجاتها في المهديين ، واخلفها في عقبها في الغابرين، ونور لها قبرها، ويمن كتابها، ويسر حسابها، يا أرحم الراحمين #مها_الفريح.

