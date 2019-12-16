تحية متبادلة بين ولي العهد السعودي وبطل العالم في الملاكمة إنتوني جوشوا | شاهد

أدى بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، انتوني جوشوا، التحية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز الملاكم بنزال الدرعية التاريخي الذي أقيم قبل حوالي أسبوع.





وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن المصور بندر الجلعود نشر مقطع فيديو قصيرا لـ تحية متبادلة بين سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وبطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أنثوني جوشوا.





ويظهر في المقطع القصير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، وهو يلفت انتباه الملاكم إلى تشريف الأمير محمد بن سلمان للنزال، ووجوده في المقصورة العلوية، وعلى الفور وجَّه البطل البريطاني التحية لولي العهد؛ ليرد الأمير الشاب التحية.





وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حضر منافسات نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، الذي أُقيم الأسبوع الماضي في "ميدان الدرعية" بين حامل اللقب المكسيكي آندي رويز جونيور، ومنافسه البريطاني أنثوني جوشوا، ضمن موسم الدرعية برعاية من صندوق الاستثمارات العامة.





وانتهى النزال بتتويج الملاكم البريطاني بلقب نزال الدرعية التاريخي على حساب منافسه المكسيكي بقرار من لجنة الحكام بالإجماع بعد 12 جولة شيقة ومثيرة.