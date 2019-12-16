خالد عكاشة: الرئيس أكد ضرورة تحصين وعي المواطن لصد محاولات الاختراق.. فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار جناح المركز على هامش منتدى شباب العالم.



وأضاف خالد عكاشة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تحدث معنا في موضوعات كثيرة وتطرقنا إلى ملفات الداخل والخارج ومهددات الإقليم".



وتابع خالد عكاشة:" أكدنا للرئيس السيسي أن مصر تنفذ مشروع بنائها العملاق في أصعب وأعقد لحظات الإقليم غير المسبوقة".



وأكمل خالد عكاشة:" مصر مهتمة بقضايا الإقليم الملتهبة وتسعى إلى حلها لنشر الأمن والاستقرار في المنطقة".



ولفت خالد عكاشة إلى أنه " يجب استنفار الوعي في مصر، والرئيس السيسي أكد كثيرا ضرورة العمل بجدية لتحصين وعي المواطن المصري والمجتمع كي يكون لديه حائط صد منيع من محاولات الإختراق ".