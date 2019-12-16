أحمد موسى: حكومة السراج ليست شرعية وأسيرة للميليشيات ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حكومة فايز السراج ليست حكومة شرعية والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن حكومة الوفاق تخضع لوصاية الميليشيات الإرهابية.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي كان يتحدث عن الأمن القومي المصري.





وتابع الإعلامي أحمد موسى، "حكومة الوفاق أسيرة للميليشيات الإرهابية، ومصر تنحاز للجيوش الوطنية والحفاظ على المؤسسات الوطنية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى "مصر لن تتدخل في ليبيا ونحترم الشعب الليبي والدولة المصرية لن تسمح لأحد بتهديد أمنها واستقرارها".