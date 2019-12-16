شاب من القليوبية: تنظيم منتدى شباب العالم ممتاز ويبهر الجميع.. فيديو

أبدى محمود مجاهد أحد المشاركين في منتدى شباب العالم من محافظة القليوبية، سعادته وانبهاره بجلسات وورش العمل في المنتدى.



وقال محمود مجاهد في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن شباب مصر هم من قاموا بتنظيم منتدى شباب العالم.



وتابع محمود مجاهد: "تواجد الشباب بكثافة في منتدى شباب العالم أكبر دليل على المشاركة".



ولفت محمود مجاهد: "نحن نحضر المؤتمرات والجلسات التي يتم تنظيمها على مر العام، وتنظيم المنتدى ممتاز وعدد المشاركين في المنتدى ضخم جدا، والتنظيم لا يشعرنا بوجود أي خلل طوال الفعاليات".

