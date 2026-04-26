برلمانية باكستانية: حادث عشاء مراسلي البيت الأبيض مؤسف

أكدت عضو مجلس النواب الباكستاني سحر كامران أن حادث إطلاق النار خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض في واشنطن يُعد واقعة مؤسفة وخطيرة، مشيرة إلى أهمية عدم وقوع خسائر بشرية ونجاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار المسؤولين.

ارتياح لسلامة الحضور

وأعربت كامران، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، عن ارتياحها لسلامة الرئيس الأمريكي وبقية الحضور عقب الحادث، مؤكدة أن هذا الجانب الإيجابي لا يقلل من خطورة الواقعة.

تحذير من تصاعد التهديدات داخل أمريكا

وأوضحت أن مثل هذه الحوادث تعكس وجود تهديدات أمنية مستمرة داخل الولايات المتحدة، سواء بسبب ضغوط داخلية أو محاولات استهداف، مشددة على ضرورة عدم التهاون مع تداعياتها الأمنية والسياسية.

ربط بالأوضاع الإقليمية

وأضافت أن الحادث قد يكون مرتبطًا بتوترات أوسع على الساحة الدولية، معتبرة أن استمرار الصراعات وغياب التوافق، خصوصًا في ملفات وقف إطلاق النار، يسهم في زيادة حالة عدم الاستقرار التي تمتد آثارها خارج الحدود.

دعوة لخفض التوتر

واختتمت بالتأكيد على أن المشهد الحالي يعكس مستوى من عدم الاستقرار العالمي يتطلب جهودًا أكبر لاحتواء التصعيد وتخفيف حدة التوترات السياسية والأمنية.