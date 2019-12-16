ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

احذر | التونة تسبب الفشل الكلوي.. والكاتشب يصيبك بالسرطان

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:01 م
كاتشب
كاتشب
Advertisements
عبد الخالق صلاح
أعلن الدكتور مجدي نزيهة، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، أنه يشك في وجود دراسات على أغذية مثل النودلز والكاتشب وهل هي خطر على حياة الإنسان أم لا، موضحا أنه يجب على المواطن أكل الطعام المنزلي حتى ولو كان في العمل.

وحذر نزيهة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية «الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي «سيد علي»، من تناول أغذية الشارع التي قد تسبب للمستهلك مشاكل صحية، مرددا: « من يأكل طعام الشارع كأنه يقامر بصحته».

وأشار إلى أن هناك تونة تباع مسمة تم اصطيادها من أماكن ملوثة، كما حذر من تناول النودلز والكاتشب اللذين يسببان أمراضا مزمنة.

وأكد نزيهة، التونة المسمة قد تسبب الفشل الكلوي وارتفاع الضغط، قائلا: « مفيش فصال أن الأغذية سابقة التصنيع مش مضمونة وتسبب الأمراض».

وأوضح أن الكاتشب يسبب السموم وسرطان الكبد لأنه يتم صناعته من ارخص انواع الطماطم، مؤكدا أن الأغذية الطبيعية أفضل من كل هذه الاطعمة المصنعة.

وعن النودلز أكد أنها تسبب ضمورا في الاعصاب وليس لها علاج أبدا، محذرا أولياء الأمور من تناول الأطفال النودلز لما لها من تأثير خطير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

د. مجدى بدران يكتب: غازات البطن

بعد التحذير من مخاطرها.. كيف تتناول التونة بدون أضرار صحية؟

هنتعشى إيه النهاردة | سلطة تونة بالزيتون وعصير الرمان اللذيذ

إمساك وتسمم.. 10 أضرار لعدم التبرز

ترشيحاتنا

لأول مرة منذ عامين.. الدولار يسجل 15.99 جنيه

الدوري المصري.. طلائع الجيش يصدم الزمالك ويتقدم 2-1 في الشوط الأول

نبات صحراوي.. أقوى دواء على وجه الأرض للمفاصل والعظام

سائق شاحنة ضخم يسحب قائد سيارة ويسحله بعنف في طريق عام .. فيديو

الجمهور حائر بين إطلالات أنغام وهنا الزاهد ومي عمر.. من الأجمل؟

طلائع الجيش يقسو على الزمالك ويمطر شباكه بثلاثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحويل 37 مليون دولار إلى حساب سيدة بالخطأ.. ومفاجأة في انتظارها

طلائع الجيش يعمق جراح الزمالك ويهزمه 2/3 في الدوري المصري

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع