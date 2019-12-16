احذر | التونة تسبب الفشل الكلوي.. والكاتشب يصيبك بالسرطان

أعلن الدكتور مجدي نزيهة، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بمعهد التغذية، أنه يشك في وجود دراسات على أغذية مثل النودلز والكاتشب وهل هي خطر على حياة الإنسان أم لا، موضحا أنه يجب على المواطن أكل الطعام المنزلي حتى ولو كان في العمل.



وحذر نزيهة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج « حضرة المواطن»؛ المذاع على فضائية «الحدث اليوم ويقدمه الإعلامي «سيد علي»، من تناول أغذية الشارع التي قد تسبب للمستهلك مشاكل صحية، مرددا: « من يأكل طعام الشارع كأنه يقامر بصحته».



وأشار إلى أن هناك تونة تباع مسمة تم اصطيادها من أماكن ملوثة، كما حذر من تناول النودلز والكاتشب اللذين يسببان أمراضا مزمنة.



وأكد نزيهة، التونة المسمة قد تسبب الفشل الكلوي وارتفاع الضغط، قائلا: « مفيش فصال أن الأغذية سابقة التصنيع مش مضمونة وتسبب الأمراض».



وأوضح أن الكاتشب يسبب السموم وسرطان الكبد لأنه يتم صناعته من ارخص انواع الطماطم، مؤكدا أن الأغذية الطبيعية أفضل من كل هذه الاطعمة المصنعة.



وعن النودلز أكد أنها تسبب ضمورا في الاعصاب وليس لها علاج أبدا، محذرا أولياء الأمور من تناول الأطفال النودلز لما لها من تأثير خطير.