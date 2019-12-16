ابن الزمالك فاشل داخليا وناجح خارجيا.. طارق يحيي متخصص في هزيمة القلعة البيضاء

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة طارق يحيي فوزا هاما وكبيرا على منافسه نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف للأخر .









وأصبح طارق يحيي المدير الفني لنادي طلائع الجيش متخصص في هزيمة الزمالك وضياع فرص عديدة تمنح الزمالك لقب الدوري الممتاز وفيما يلي نرصد لكم أبرز محطات طارق يحيي في مواجهة نادي الزمالك .





الإنتاج الحربي





تولي طارق يحيي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي و خاض مواجهتين أمام نادي الزمالك ولكنه تعرض للهزيمة حيث تعرض للهزيمة في المرة الأولى بنتيجة بثلاثة أهداف للقلعة البيضاء مقابل هدفين للإنتاج الحربي وفي اللقاء الثاني حقق الزمالك فوزا مهما بهدفين نظيفين دون رد من قبل رجال طارق يحيي في ذلك الوقت .









مصر المقاصة





تولي طارق يحيي قيادة مصر المقاصة وشاء القدر أن يواجه نادي الزمالك مرتين علي التوالي وتعرض للهيزيمة في المرة الأولى بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة لنادي مصر المقاصة ولكنه عاد بقوة لينتقم في المواجهة الثانية واستطاع تحقيق الفوز بهدف نظيف ليعرقل مشوار نادي الزمالك في بطولة الدوري الممتاز.





المصري البورسعيدي





واجه طارق يحيي خلال توليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي.. الزمالك مرة واحدة ولكن لم يحالفه الحظ حيث استطاع لاعبو القلعة البيضاء تحقيق الفوز بهدف نظيف.









نادي الإسماعيلي





أثناء قيادة طارق يحيى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تعرض لهزيمة فاضحة حيث استطاع لاعبو الزمالك تحقيق الفوز في ذلك اللقاء بثلاثة أهداف نظيفة دون رد من الدراويش.





نادي بتروجيت





خاض طارق يحيي مواجهتين خلال توليه نادي بتروجيت أمام نادي الزمالك ليتعرض للهزيمة في اللقاء الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل سلبيا في اللقاء الثاني.













طارق يحيى وطلائع الجيش







