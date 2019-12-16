بعد خسارته المتعددة | تصريح صادم من هاني رمزي عن نادي الزمالك

أبدى هاني رمزي مدرب منتخب مصر السابق، اندهاشه من مستوى الزمالك المهتز ببطولة الدوري العام.



وقال رمزي في تصريحاته لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام "مازال في الدوري الكثير، رغم تفوق الأهلي وتعثر الزمالك".



واردف: الزمالك يمر بحالة غريبة، من الممكن أن تكون حالة من عدم الاستقرار الفنية، ولكن اهتزاز المستوى غريب، واتمنى ان تكون المنافسة تكون بين أكثر من فريق لان هذا الامر سوف يصب في مصلحة المنتخب.



كما أكد أن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق وادي دجلة، مدرب جيد ولكن لم يتحدد له هدف واضح ، ورأيي أنه مدرب جيد ولكن لا اعلم ماذا يريد، هل يسعى لتقديم "الكرة الحلوة" فقط، ام يهدف لتسويق لاعبين !