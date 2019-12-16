اعتراضات الزمالك تمنع جريشة من مغادرة ملعب السويس.. تفاصيل

نشبت أزمة خارج الخطوط في مباراة طلائع الجيش والزمالك، بعدما اعترض الجهاز الفني للأبيض على رمي الكرات في الملعب، وهو ما تسبب في النهاية إلى منع خروج الطاقم التحكيمي بقيادة الحكم الدولي جهاد جريشة.



وحقق طلائع الجيش أول انتصار له في الدوري بعد فوزه على الزمالك بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.



وقام جميع أعضاء الجهاز الفني للزمالك بالاعتراض على مراقب المباراة بقيام المكلفين داخل الملعب برمي الكرة في الملعب لتعطيل الوقت وتعطيل اللقاء بعد التصدي لركلة الجزاء ومطالبته بالتحدث مع الحكم.



ورفض الأمن خروج الحكام من أرض الملعب قبل مغادرة الجهاز الفني ولاعبي الزمالك بالكامل، بعد اعتراضات لاعبي الزمالك على قرارات جهاد جريشة.



وطلب الجهاز الفني للزمالك من مراقب المباراة تدوين كل أحداث المباراة في تقريره عن اللقاء، الذي يتم تقديمه للجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.



يُذكر أن الزمالك واصل ابتعاده عن صدارة الدوري المصري التي يتربع عليها الأهلي بـ18 نقطة من 6 مباريات، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند 13 نقطة من 7 مباريات ليتراجع ترتيبه إلى المرتبة الرابعة بجدول ترتيب المسابقة.