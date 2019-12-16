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رياضة

بشرى لجماهير الزمالك | جنش يعود للتدريبات الجماعية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 10:18 م
محمود عبدالرحيم
محمود عبدالرحيم
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القسم الرياضى
كشف مصدر بالجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موعد عودة حارس المرمى محمود عبدالرحيم (جنش) للتدريبات الجماعية.

واكد المصدر ان جنش عقد جلسة مع الجهاز الطبي بنادي الزمالك وتم تحديد المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي للاعب. 

واضاف المصدر ان الحارس الأبيض ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك خلال فترة تتراوح ما بين 10 إلى 15 يوما.

الجدير بالذكر أن جنش قد تعرض للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال تواجده في معسكر منتخب مصر الأول قبل خوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019.

وخسر الفريق الأبيض مساء اليوم الاثنين أمام فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين على استاد الجيش بالسويس الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز.
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