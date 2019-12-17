ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. التعليم العالي تعرض تطورا هائلا بالجامعات تحت عنوان ادرس في مصر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:17 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلم
Advertisements
نهلة الشربيني
عرضت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيس بوك، فيديو دعائي للدراسة في مصر، تحت عنوان " ادرس في مصر" وذلك بمنتدى شباب العالم المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ، أبرزت من خلاله نماذج الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبلها.

ويتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول عبر هذا التطبيق، وإضافة كل ما هو جديد من خلال مسؤولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.

ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:

https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب من الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد خسارته المتعددة | تصريح صادم من هاني رمزي عن نادي الزمالك

مفاجأة | السبب الحقيقي وراء خسارة الزمالك من طلائع الجيش

الجيش الليبي: لن نسمح لأردوغان بتهديد أمن مصر

ابن مليونير يقتل زميله بمدرسة ويجرده من ملابسه والسبب غامض| صور

حسن الفولي: نتعامل مع أزمة نادي سموحة في إطار القانون

اخبار النادي الأهلي | فيديو جديد لـ كهربا | الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من مباراة الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات