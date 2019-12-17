شاهد.. التعليم العالي تعرض تطورا هائلا بالجامعات تحت عنوان ادرس في مصر

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على فيس بوك، فيديو دعائي للدراسة في مصر، تحت عنوان " ادرس في مصر" وذلك بمنتدى شباب العالم المقام حاليا في مدينة شرم الشيخ، أبرزت من خلاله نماذج الدراسة في الجامعات الحكومية والأهلية.



وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبلها.



ويتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول عبر هذا التطبيق، وإضافة كل ما هو جديد من خلال مسؤولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.



ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:



https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity



ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب من الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.