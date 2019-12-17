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أخبار العالم

ننشر أسماء أعضاء الحكومة الجديدة بـ الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
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شيماء مصطفى
صدر، صباح اليوم الثلاثاء، مرسوم بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

ونشرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أسماء الوزراء الجدد، حيث تم تعيين أحمد ناصر الصباح وزيرا للخارجية في الكويت، كما عين أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للدفاع، فيما عين أنس خالد ناصر الصالح نائبا لرئيس الوزراء الكويتي ووزيرا للداخلية.

وكان من ضمن أعضاء الحكومة الجديدة خالد الروضان كوزير للتجارة والصناعة، ومحمد الجبري كوزير للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل الصباح كوزير للصحة، وفهد العفاسي كوزير للعدل والأوقاف، وخالد الفاضل وزيرًا للنفط والكهرباء، ومريم العقيل وزيرة للمالية الشؤون الاقتصادية بالوكالة، ورنا الفارس وزيرة للأشغال والإسكان، وسعود الحربي وزيرًا للتربية والتعليم العالي، وغدير أسيري وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومبارك الحريص كوزير للخدمات وشؤون مجلس الأمة، ووليد الجاسم كوزير للبلدية.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أصدر في 19 نوفمبر الماضي أمرًا أميريًا بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك بعد أن أصدر أمرا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

جدير بالذكر، أن الحكومة ستعقد بعد أداء اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أولى اجتماعاتها الرسمية للتعارف والتنسيق والتجهيز لحضور جلسة 24 ديسمبر الجاري.
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