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سيارات

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:44 ص
peugeot 508 2020
peugeot 508 2020
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اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» فإن  اسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن  اسعار السيارات.

ونستعرض اسعار بيجو اليوم في مصر.

اسعار بيجو
بيجو 301
peugeot 301 تبدأ من 229000 جنيه حتى 269000 جنيه لأعلى فئة.

بيجو 508
peugeot 508 تبدأ من 410000 جنيه حتى 450000 جنيه لأعلى فئة.

peugeot 508 2020
بيجو 508 فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 499990 جنيها حتى 629990 جنيها لأعلى فئة.

اسعار بيجو 3008 موديل 2020
بيجو 3008
peugeot 3008 تبدأ من 484990 جنيها حتى 619000 جنيه لأعلى فئة.

اسعار بيجو 2008 موديل 2020
بيجو 2008
peugeot 2008 بسعر 314990 جنيها.

بيجو 5008 موديل 2020
بيجو 5008
peugeot 5008 تبدأ من 564990 جنيها حتى 689990 جنيها لأعلى فئة.
بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور
بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور
بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور
بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور
بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور
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