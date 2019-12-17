ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ عادل إمام من كواليس فالنتينو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
نشر الزعيم عادل امام من خلال حسابه الشخصى بموفع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو جديد من كواليس مسلسل "فالنتينو"

و ظهر عادل امام فى الفيديو برفقة نجله المخرج رامى امام و ظهر الزعيم فى الفيديو و هو يستعد لتصوير مشهده وعلق عادل امام على الفيديو " من كواليس فالنتينو"

و نال الفيديو اعجاب كبير من متاعبى الزعيم عادل امام و جاءت ابرز التعليقات :

احلى مسلسل بلا منافس
منورين ربنا يبارك في عمر الزعيم و يعطيه الصحة و العافية
عادل امام نمبر وان

و يُواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، و المقرر عرضه فى السابق الرمضانى 2020

ويُجسّد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادل إمام يواصل تصوير مسلسله الجديد فالنتينو.. تفاصيل

حفل زفاف لـ داليا البحيرى وحمدى المرغنى فى فالنتينو

من لوكيشن فالنتينو.. عادل إمام يحتفل بعيد ميلاد نجله رامي.. شاهد

أول فيديو بعد شائعة الوفاة.. عادل إمام مطلوب على جوجل السعودية

بـ صورة نادرة.. عادل إمام يحيى ذكرى وفاة عامر منيب

ابنة الزعيم عادل إمام تخطف الأنظار في ظهور نادر.. شاهد

ترشيحاتنا

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

في عيد ميلاده.. سر منع يوري مرقدي من دخول هذا الشاطئ | شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ عادل إمام من كواليس فالنتينو

حسام حداد: بسبب مقدمة حادث مسجد الروضة الشائعات طالت عائلتي

لا بد من تدعيم صفوفه.. جمال السيد: الأهلي الأقرب إلى لقب إفريقيا

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت