شاهد.. أحدث ظهور لـ عادل إمام من كواليس فالنتينو

نشر الزعيم عادل امام من خلال حسابه الشخصى بموفع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو جديد من كواليس مسلسل "فالنتينو"
و ظهر عادل امام فى الفيديو برفقة نجله المخرج رامى امام و ظهر الزعيم فى الفيديو و هو يستعد لتصوير مشهده وعلق عادل امام على الفيديو " من كواليس فالنتينو"
و نال الفيديو اعجاب كبير من متاعبى الزعيم عادل امام و جاءت ابرز التعليقات :
احلى مسلسل بلا منافس
منورين ربنا يبارك في عمر الزعيم و يعطيه الصحة و العافية
عادل امام نمبر وان
و يُواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، و المقرر عرضه فى السابق الرمضانى 2020
ويُجسّد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.
و ظهر عادل امام فى الفيديو برفقة نجله المخرج رامى امام و ظهر الزعيم فى الفيديو و هو يستعد لتصوير مشهده وعلق عادل امام على الفيديو " من كواليس فالنتينو"
و نال الفيديو اعجاب كبير من متاعبى الزعيم عادل امام و جاءت ابرز التعليقات :
احلى مسلسل بلا منافس
منورين ربنا يبارك في عمر الزعيم و يعطيه الصحة و العافية
عادل امام نمبر وان
و يُواصل النجم الكبير عادل إمام تصوير مشاهده بمسلسله الجديد فالنتينو، و المقرر عرضه فى السابق الرمضانى 2020
ويُجسّد الزعيم عادل إمام ضمن أحداث المسلسل شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.