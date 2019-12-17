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أخبار البلد

الأنبا عمانوئيل عياد يزور محافظ أسوان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:37 م
النيافة الأنبا عمانوئيل
النيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية
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سامح سلام
زار صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، اللواء أشرف عطية عبد الباري، محافظة أسوان.

رافق نيافته في هذه الزيارة كل من الأب ماركو ناجي، وكيل المطرانية، والقمص أنطونيوس ذكرى، والأب استفانوس ذكى، والأب أمجد عزت، والأب ملاك ناجى، والأب جوزيف، والأب جوفانى من الآباء الكمبونيان.

تأتي هذه الزيارة في إطار تقديم التهانى والتقدير إلى محافظ أسوان لثقة القيادة السياسية، متمنين له التوفيق لما فيه خدمة مصر وجميع أبنائها.

واتسم اللقاء بالمحبة والمودة، وقد أبدي المحافظ سعادته بهذه التهنئة، كما دار الحديث حول سبل التعاون المشترك والمجهودات المبذولة من أجل خدمة أبناء المنطقة وكل الضيوف الوافدين من السياح، كما أثنى على الدور والمجهود المبذول من قبل الكنيسة الكاثوليكية في خدمة المجتمع المصري.

في سياق آخر، تفقد نيافة الأنبا عمانوئيل أعمال إنشاء كاتدرائية أم المعونة الإلهية، حيث قام نيافته بالصلاة في المكان.

وشارك في الصلاة الأب ماركو ناجي، والقمص يؤانس أديب، والأب ملاك ناجي، والأب أمجد عزت.

جدير بالذكر أن أعمال البناء في الموقع بدأت منذ أوائل شهر ديسمبر الجاري.
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