ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:31 م
ليلى علوي
ليلى علوي
Advertisements
ياسمين سامي - عدسة: ايهاب عيد
قالت الفنانة ليلى علوي لطلاب جامعة عين شمس في لقاء مفتوح: "كنت مكانكم في يوم من الأيام، وكان كل همي إني أتخرج من كلية التجارة وأحصل على الشهادة".

ليلى علوي تتسبب في زحام شديد بجامعة عين شمس.. تفاصيل وصور
ليلي علوي تصل جامعة عين شمس للتحاور مع الطلاب

وعبرت ليلى علوي عن شكرها وامتنانها لاهتمام جامعة عين شمس بتكريمها اليوم أمام جميع الطلاب، وقالت للطلاب: "أتمنى في يوم أشوفكم بتتكرموا كده وانا اقعد اسقفلكم".

وكان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية، أعلن عن تنظيم لقاء مفتوح مع الفنانة ليلي علوى، وذلك اليوم، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.

ودارت الندوة حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الأستاذ دكتور جيهان رجب، وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الأستاذ سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتدير الحوار الكاتبة الصحفية آمال عثمان.
ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة
ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة
ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة
ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة
ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة
ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح سوق الخير بتجارة عين شمس

ليلى علوي في ضيافة جامعة عين شمس الثلاثاء المقبل

جامعة عين شمس في أسبوع.. ليلى علوي في ندوة الثلاثاء المقبل.. زيارة من وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.. وتعاون جديد مع كيوشو اليابانية

ليلى علوي في حوار مفتوح مع طلاب جامعة عين شمس.. اليوم

ليلي علوي تصل جامعة عين شمس للتحاور مع الطلاب

ليلي علوي تبكي في جامعة عين شمس .. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

حول المطبخ إلى دورة مياه.. إغلاق مطعم بعد قيام الطاهي بتصرف مقزز| فيديو

تشييع جنازة المخرج ياسر زايد من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو وصور

دعاء الصباح.. إذا قلته كفاك الله ورزقك من حيث لا تحتسب

اتجاه في الأهلي لإعارة صلاح محسن وجيرالدو في يناير

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

هل يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبناته في حياته.. شاهد رد الإفتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة