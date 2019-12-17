ليلى علوي في جامعة عين شمس: زمان كان كل همي اتخرج من كلية التجارة وآخد الشهادة

وعبرت ليلى علوي عن شكرها وامتنانها لاهتمام جامعة عين شمس بتكريمها اليوم أمام جميع الطلاب، وقالت للطلاب: "أتمنى في يوم أشوفكم بتتكرموا كده وانا اقعد اسقفلكم".وكان قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية، أعلن عن تنظيم لقاء مفتوح مع الفنانة ليلي علوى، وذلك اليوم، الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.ودارت الندوة حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع، ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ دكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة، والأستاذ دكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ دكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتنسيق الأستاذ دكتور جيهان رجب، وكيلة كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الأستاذ سمير عبد الناصر، أمين عام الجامعة، وإشراف الأستاذ سهيل حمزة، أمين الجامعة المساعد لشئون قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتدير الحوار الكاتبة الصحفية آمال عثمان.