أنت بقيت في الحكومة يا محمد | الرئيس السيسي يمازح نائب محافظ المنوفية

مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد موسى نائب محافظ المنوفية وأمين عام لجنة تنسيقية شباب الأحزاب السابق، قائلا: "أنت بقيت في الحكومة يا محمد؟" وذلك خلال فعاليات منتدى شباب العالم.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ، وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامي الذي يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.



ودارت خلال أيام منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.