ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أنت بقيت في الحكومة يا محمد | الرئيس السيسي يمازح نائب محافظ المنوفية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:25 م
صدى البلد
Advertisements
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد موسى نائب محافظ المنوفية وأمين عام لجنة تنسيقية شباب الأحزاب السابق، قائلا: "أنت بقيت في الحكومة يا محمد؟" وذلك خلال فعاليات منتدى شباب العالم.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ، وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامي الذي يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.

ودارت خلال أيام منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الليلة.. انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة السلام شرم الشيخ..عروض إبداعية ..ومسرحية موسيقية كوميدية يقدمها شباب المبدعين

المشاركون في منتدى شباب العالم: حسن التنظيم أهم عوامل جذب الأجانب

الرئيس السيسي وقرينته يشهدان انطلاق مسرح شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة السلام

أحمد مقلد: 166 دولة مشاركة في منتدى شباب العالم.. فيديو

غادة فتحي: المرأة تشارك بقوة فى منتدى شباب العالم.. فيديو

جهاد سيف: مصر لها دور ريادي في العالم ولا أحد يستطيع إغفاله

ترشيحاتنا

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك : اللي عايز يمشي يجيب عرض

تزوجت عرفيا.. السجن 3 سنوات لـ عامل ذبح شقيقته وألقى جثتها فى الشارع بـ قنا

تفاصيل عرض الأهلي الضخم لضم القاطرة النيجيرية ايليكي

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

مرتضى منصور يحضر مران الزمالك | وحقيقة رحيل مدرب الأحمل

AdvertisementS

غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح

قتلتها يد الإهمال.. طفلة أجرت عملية اللوز فخرجت جثة هامدة..صور

مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

طرد رضا عبدالعال وعدد من اللاعبين من مباراة بلدية المحلة والغزل

مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش

تقبلوا الظروف.. رسائل شديدة اللهجة من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل