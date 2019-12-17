لحظة وصول الرئيس السيسي وقرينته إلى الجلسة الختامية في منتدى شباب العالم

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته لحضور الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بحضور شباب من جميع دول العالم.





ونعرض لكم فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين.





ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ، وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامي الذي يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.



