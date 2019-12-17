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أعلام الدول تزين قاعة الجلسة الختامية لـ منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ .. شاهد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:59 م
شباب العالم يرفعون
شباب العالم يرفعون صور الرئيس السيسي
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هاني حسين
زينت أعلام الدول قاعة الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم المنعم في أرض السلام شرم الشيخ.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.

وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذي يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.
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