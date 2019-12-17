الرئيس السيسي للشباب: اتكلموا وقولوا ما شئتم لكن خلوا الكلام موضوعي| فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشباب قائلا: " اتكلموا وقولوا ما شئتم ولكن خلوا الكلام موضوعي"، "اللي عايز يزاحمني فيها إيه يزاحمني، ما أنا كده كده هسيب المكان فجهزوا نفسكم كويس جدا".



وأضاف السيسي، في كلمته خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من شباب العالم من مختلف الجنسيات، أنه يجب العمل على تمكين الشباب بصفة عامة وتقوية الأحزاب، مشيرا إلى أن الأحزاب مازالت تحتاج إلى تقوية، وذلك للاعتماد على كوادر الأحزاب في المناصب القيادية.



ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقاء مفتوحا مع مجموعة من الشباب من مختلف الجنسيات حول العالم.



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.



وتبدأ الجلسة الختامية بإعلان توصيات المنتدى، يعقبها الحفل الختامي الذي يكرم خلاله الرئيس مجموعة من الشباب المبدعين حول العالم.



ودارت خلال أيام منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.



