كأس العالم للأندية | فلامنجو البرازيلي بالقوة الضاربة أمام الهلال السعودي

أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، تشكيل الفريق الأساسي في مواجهة الهلال السعودى، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019، والتي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر.



ويشارك فلامنجو في كأس العالم للأندية، من دور نصف النهائي، باعتباره حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، بينما تأهل الهلال إلى نفس الدور، بعد تخطيه عقبة الترجي الرياضي التونسي، بالفوز عليه (1-0).



وشهد تشكيل فلامنجو، تواجد القوة الضاربة للفريق في مقدمتهم: الجناح الطائر برونو هنريكي، والذي أثير جدل كبير بشأن تناوله المنشطات، بالإضافة إلى هداف ليبرتادوريس جابرييل باربوسا.



وفيما يلي تشكيل فلامنجو الأساسي أمام الهلال..



* حراسة المرمى: دييجو ألفيش.



* خط الدفاع: فيليبي لويز - بابلو ماري - كايو - رافينها.



* خط الارتكاز: ويليان أراو - جيرسون.



* الوسط الهجومي: برونو هنريكي - دي أراسكايتا - إيفرتون ريبيرو.



* قلب الهجوم: جابرييل باربوسا.



جدير بالذكر أن خورخي خيسوس، تولى القيادة الفنية لنادي الهلال في الفترة من يونيو 2018 إلى يناير 2019، وحقق معه لقب كأس السوبر المحلي، قبل أن يرحل بسبب خلافه مع رئيس الزعيم وقتها الأمير محمد بن فيصل.