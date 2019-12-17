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أحمد موسى: إعلام قطر وتركيا خراب وتدمير.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:54 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه ليس هناك أي جديد من جانب قطر بشأن المطالب الـ 13، مشيرا إلى أن إعلام قطر وتركيا خراب وتدمير، وهذا هو تفسيره عما كان يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود وسائل إعلام تخرب وتدمبر.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن قطر لم تنفذ أي مطلب من المطالب ال13، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رسالة إلى شعوب العالم بأنه لا فرق بين دين أو عرق او دين.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أيضا أن مصر وقفت وتصدت لقوى التطرف والظلام، مشيرا إلى أن الرئيس أشاد بشباب مصر الواعد في ختام فعاليات منتدى شباب العالم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.

وكانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

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