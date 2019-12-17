قرار جمهوري بإنشاء جامعة اللوتس بالمنيا الجديدة

حصاد 2019 | أبرز ما حققته التعليم العالي في مجال الأنشطة الطلابية بالجامعات

كما نص القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية؛ لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.وتضم الجامعة 9 كليات (الهندسة، طب الفم والأسنان، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، العلاج الطبيعي، التمريض، الفنون الجميلة والتطبيقية، الإعلام، التكنولوجية للعلوم التطبيقية، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات) وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.