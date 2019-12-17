تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية

أعلن نيل كريتشلي، مدرب فريق ليفربول للشباب، التشكيل الأساسي لمواجهة فريق أستون فيلا مساء اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.



ويلتقي الفريقان في تمام الساعة الـ 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، في دور ربع النهائي.



ولن يشارك الفريق الأساسي لليفربول في تلك المباراة لتواجده في قطر حاليًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



وسيتولى نيل كريتشلي مسئولية فريق ليفربول في مباراة اليوم.



ويضم التشكيل الأساسي لـ ليفربول كلا من:



كيليهر، هوفر، فان دين بيرج، مورجان بويز، شيريفيلا، جالاشر، هيربي كين، كريستي ديفيز، إليوت، هيل، لونجستاف.



وعلى دكة البدلاء:



وينتربوتوم، كلايتون، نوريس، كلاركسون، ديكسون بونز، بيرن، ستيوارت.