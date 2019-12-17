اعراض الفشل الكلوي المزمن.. 8 علامات تؤكد الإصابة بالمرض

اعراض الفشل الكلوي المزمن، متعددة وتختلف من شخص لآخر لكن هناك اعراض للفشل الكلوى متشابهة من بينها الغثيان والقئ، وفقدان الشهية، والتعب والضعف، ومشاكل النوم، وارتفاع ضغط الدم وغيرها



ونرصد فى سياق التقرير التالى اعراض الفشل الكلوي المزمن.



اعراض الفشل الكلوي المزمن



في المراحل المبكرة من مرض الفشل الكلوي المزمن، قد يكون لديك علامات أو أعراض قليلة، كما أنه من الممكن أن لا يصبح مرض الكلى المزمن واضحًا إلى أن تتعرض وظائف الكلى لضعف كبير حيث تشمل اعراض الفشل الكلوي المزمن مايلي:-



1- التغييرات في مقدار التبول

2-تشنجات العضلات وتشنجات

3-تورم القدمين والكاحلين

4-الحكة المستمرة

5-ألم في الصدر نتيجة تراكم السائل حول بطانة القلب

6-ضيق في التنفس نتيجة تراكم السائل في الرئتين

7-ارتفاع ضغط الدم

8-فقدان الشهية، والتعب والضعف، ومشاكل النوم



اسباب الفشل الكلوي المزمن



يحدث مرض الكلى المزمن عندما تضعف الكلى عن أداء وظائفها مما يؤدي إلى تفاقم تلف الكلى على مدار عدة أشهر أو سنوات حيث أنه من ضمن أسباب الاصابة بالفشل الكلوى مايلي :-

1- النوع 1 و2 من السكري

2- ضغط الدم المرتفع

3-التهاب في وحدات ترشيح الكلى "glomeruli"

4-التهاب في أنابيب الكلية والهياكل المحيطة

5-مرض تكيس الكلى

6- انسداد طويل في القناة البولية، بسبب حالات مثل تضخم البروستاتا وحصى الكلى وبعض أنواع السرطان

7-ارتجاع فيزوريتيرال وهو الشرط الذي يؤدي إلى احتياطي البول إلى الكليتين



مضاعفات الفشل الكلوي المزمن



1- احتباس السوائل، مما قد يؤدي إلى تورم في ذراعيك وساقيك، وارتفاع ضغط الدم

2-ارتفاع مفاجئ في مستويات البوتاسيوم في دمك

3-أمراض القلب والأوعية الدموية

4-ضعف العظام وزيادة خطر الاصابة بكسور في العظام

5-انخفاض الاستجابة المناعية، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة

6-التهاب التامور، التهاب في الغشاء الطائفي الذي يحيط قلبك

7-مضاعفات الحمل التي تنطوي على مخاطر للأم والجنين النامي



مصدر المعلومات mayoclinic .