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رياضة

المنيا 2001 يحقق فوزا قويا على نادي مغاغه بخماسية نظيفة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:17 م
فريق المنيا مواليد2001
فريق المنيا مواليد2001
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رباب الهوارى
حقق فريق المنيا مواليد2001 اليوم الثلاثاء، فوزا كبيرا على على فريق نادي مغاغه بخمسة أهداف نظيفة ضمن مباريات دوري المنطقة هذا الموسم.

وأقيمت بملعب المنيا الجديدة، وتمكن خلالها لاعبي المنيا من فرض سيطرتهم وتحقيق الفوز، ليرتفع رصيد الفريق إلى 15 نقطة.

يقود فريق المنيا2001 كل من : د. عُمر احمد مديرا فنيا، و أسامة عبدالحكيم مدرب عام، محمد عمر مدرب، د. هشام عبدالحميد ومحمد يسري مدربي حراس المرمى، د. محمد صلاح، د.محمد عباس أخصائي علاج طبيعي، د. عصام طلعت، ود. احمد عمر مدربي أحمال، و حازم جمال مدير إداري، ود. يحي كامل مدير قطاع الناشئين، تحت إشراف ا.هاني صدقي عضو مجلس الادارة.
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