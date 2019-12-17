أستون فيلا ضد ليفربول .. المحمدي يسجل هدفا في شباك الريدز

سجل فريق أستون فيلا هدفين في شباك ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.





وأحرز أستون فيلا هدفين الأول كان عبر كونور هوريهان، وبعدها سجل المصري أحمد المحمدي هدفا من تسديدة لكنها ارتطمت في مدافع ليفربول.





ولم يشارك الفريق الأساسي لليفربول في تلك المباراة لتواجده في قطر حاليًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.





ووافق ليفربول على لعب المباراتين بتشكيلتين مختلفتين ومدربين مختلفين، كلوب أخذ الفريق الأول بكامل نجومه واحتياطيه إلى قطر.



