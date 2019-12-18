رشا راغب تعلن 11 توصية في ختام النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.. برلمانيون: الرئيس هدفه الأول القضاء على الهجرة في القارة الأفريقية.. ويؤكدون: المنتدي تناول أبرز القضايا المهمة





وجهت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الشكر لكل من عمل لإنجاح فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي أقيم في شرم الشيخ، واصفة إياه بـ "مندى السلام"، وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.





وأضافت "راغب"، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم: "أن التجارب المضيئة التي قدمها المشاركون في المنتدى هذا العام إنما تضيف لشعاره إلى جانب السلام والإبداع والتنمية معنى جديدًا وحقيقيًا هو الإنسانية".





وتابعت: "الإنسانية التي هي قلب البشرية النابض بالمحبة، الذي يحركه عزم الشباب الواعد، مفتاح الحياة وكلمة السر لتحقيق الرفاهية والرخاء للمجتمعات في كل ربوع الأرض".





وأوضحت: "أن الحلم بدأ هنا منذ عامين، وتجلت الفكرة، هنا قالت أرضُنا الفتية أستطيع أن أحقق المستحيل، بسواعد الشباب فهم الرقم الصحيح في معادلة الإرادة والتجرد والتفاني في حب الوطن".





وأشارت إلى أنه منذ نسخته الأولى، أثبت منتدى شباب العالم أن حواجز اختلاف الأعراق والإثنيات والألوان والأديان، وحدود الخرائط تتهاوى أمام كلمة كلنا إنسان، وأن الحضارات بكل تفاصيلها البديعة تستطيع أن تتحاور بلا صدام، وتتحدث مع بعضها دون خوف، وتتطلع للأمام.





وتابعت: "والآن وفي عامه الثالث، نعلن بكل إعزاز أن منتدى شباب العالم أصبح منصة حوار دولية، ومؤسسة مكتملة الأركان، تضم فرق عمل متكاملة في داخل وخارج مصر، ويعتز بها سفراؤها حول العالم، فهنا التقوا وعرفوا أن الأحلام لا تعرف اللاممكن، وأن كل ما يتمناه المرء ويسعى إليه جاهدًا يدركه.





وأعلنت "راغب" توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على النحو التالي:





- إطلاق مبادرة إفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي، بالتعاون مع "معمل الأمم المتحدة الإفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي والاتحاد الإفريقي".





- الدعوة لإطلاق مبادرة إفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي.





- إنشاء منصة إلكترونية عربية إفريقية للمرأة؛ تَتَضَمّن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمرأة، وإبراز المبادرات النسائية الناجحة وتعميمها، ودعم سبل تمويلها.





- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورو متوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني، لتعمل على دراسة مقترحات لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية.





- دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.





- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورو متوسطي على القيادة.





- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق "مليون وظيفة".





- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.





- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات Blockchain في المجالات المختلفة؛ لدعم أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع منصة WYF Labs التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع ريادة الأعمال.





- إطلاق مبادرة عالمية بعنوان "الفن من أجل الإنسانية" كمنصة لاحتضان إبداعات الشباب، عبر إقامة معرض رسم حي يعمل من خلاله الفنانون على تجسيد الهوية الخاصة ببلادهم المختلفة، والقيام بأعمال تشكيلية مستوحاة من بيئاتهم.





- إنشاء مراكز للتبادل المعلوماتي بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والمالية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم.





وفي المقابل، أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في المداومة على إطلاق التوصيات التي تصب في مصلحة مصر والقارة الافريقية من خلال منتدي شباب العالم.





وقال" البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه الأول القضاء على الهجرة في القارة الإفريقية من خلال توفير فرص عمل جادة للشباب وذلك من خلال إطلاق المبادرات التي تستهدف البحث في الجامعات الإفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.





وأوضح النائب، أن تنمية افريقيا تبدا بالوعي والثقافة والعلم وذلك أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة حتى يتم التنمية بشكل تعليمي وعلمي وعملي بالإضافة إلى المبادرات الأخرى التي خرجت من منتدي شباب العالم في السنوات السابقة والحالية.





كما أكد النائب أن الرئيس السيسي بصفته قائد أفريقيا إلى يسعى جاهدًا إلى جذب الدول الأوروبية للتعاون مع الدول الافريقية للتنمية، لافتًا إلى أن الأزهر وجامعة القاهرة تقوم بجهود كبيرة في احتضان الأفارقة لتنمية ورفع الوعي والثقافة بينهم.





كما أشادت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تجلت في المداومة على إطلاق التوصيات التي تصب في مصلحة مصر والقارة الافريقية من خلال منتدي شباب العالم.





وقالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجهود كبير لصالح مصر والدول الأفريقية، فهو يحاول أن يبرز أهم المميزات الشبابية من خلال منتدي شباب العالم الذي يضم حوالي 17 ضيفاً على مستوى العالم ويناقش أبرز القضايا المتعلقة بالشأن الداخلي والخارجي من أجل الخروج بتوصيات من شأنها أن تعيد المجد مرة أخرى لدول افريقيا والدول العربية.





وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول في هذا المنتدى أهم القضايا ومنها تمكين المرأة في المجتمع وحقوق ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الأمن الغذاية وورش العمل وغيرها.





وأثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أيضا وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع ممثلي الإعلام الأجنبي المشاركين في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وأداره الإعلامى شريف عامر، مؤكدا أنها تصريحات قوية وترقى إلى التصعيد الذي تشهده المنطقة في الوقت الحالي.



