قلبك بحر مالح.. جوهرة تثير الجدل برقصة جديدة على تيك توك بعد إخلاء سبيلها.. شاهد

شاركت الراقصة جوهرة جمهورها فيديو جديد لها عبر حسابها ببرنامج التيك توك.





وظهرت جوهرة وهي ترقص على أنغام مهرجان قلبك بحر مالح وهو ما لاقى تفاعل عدد كبير من متابعيها على الفيديو.





وكانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.