بمشاركة المحمدي وتريزيجيه .. أستون فيلا يطرد ليفربول من كأس الرابطة بخماسية نظيفة

ودع فريق ليفربول بطولة الكأس بخماسية من قبل مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "فيلا بارك" ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.



نجح كونور لاعب أستون فيلا فى إحراز الهدف الأول ثم جاء الهدف الثانى عن طريق أحمد المحمدى الذى سدد كرة عرضية اصطدمت بمدافع ليفربول وتكفل جوناثان بتسجيل كودجيا هدفين قبل نهاية الشوط الأول لصالح أستون فيلا.



وأختتم رفقاء المحمدي الخماسية عبر ويسلي قبل نهاية المباراة.



ولم يشارك الفريق الأساسي لليفربول في المباراة لتواجده في قطر حاليًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



ووافق ليفربول على لعب المباراتين بتشكيلتين مختلفتين ومدربين مختلفين، كلوب أخذ الفريق الأول بكامل نجومه واحتياطيه إلى قطر.



وترك في إنجلترا الفريق الثاني تحت 23 عامًا مع مدربه نيل كريتشلي لمواجهة أستون فيلا.