كل سنة وانت طيب يا ملاك قلبي.. عمر طلعت زكريا يوجه رسالة لـ والده

وجّه الفنان عمر طلعت زكريا رسالة إلى والده الفنان الراحل، من خلال حسابه على "إنستجرام"، بمناسبة حلول ذكرى ميلاده، اليوم.





ونشر عمر طلعت زكريا صورة له مع والده الراحل، وعلق عليها: "النهاردة عيد ميلاد الراجل الطيب ده، طيب الذكر، كل سنة وعيدك في الجنة أحلى، فضلًا وليس أمرًا افتكروه بدعوة، كل سنة وانت طيب يا ملاك قلبي"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء لوالده الراحل بالرحمة والمغفرة.





وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.





يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.



