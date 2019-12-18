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ثقافة

غدا.. انطلاق منتدى الطفل الأفريقي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
منتدى الطفل الإفريقي
منتدى الطفل الإفريقي
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أش أ
يطلق مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بالإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب غدا، الخميس، منتدى الطفل الأفريقي، الذى سيعقد أولى حلقاته في مكتبة القاهرة الكبرى، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور هشام عزمي ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال.

تبدأ فعاليات المنتدى بجلسة افتتاحية يتحدث فيها كل من ياسر عثمان مدير المكتبة، والدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وتختتم بكلمة الدكتور السيد فليفل رئيس المنتدى، وعميد كلية الدراسات الأفريقية العليا السابق بجامعة القاهرة، وعضو برلمان أفريقيا.

ويعقد المنتدى أولى جلساته العلمية بعنوان قضايا وحلول، وترأسها الدكتورة إقبال السمالوطى عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية الأسبق، وتتضمن طرح ومناقشة البحوث والأوراق العلمية التى عكف على إعدادها باقة من أعضاء هيئة تدريس كلية الدراسات الأفريقية العليا، منها: إشكالية العنف ضد الأطفال فى أوغندا، الآثار الاقتصادية لعمالة الأطفال فى أفريقيا، دور المنظمات الدولية والإقليمية فى التصدي لظاهرة عمالة الأطفال فى أفريقيا، أبعاد ظاهرة تجنيد الأطفال فى الصراعات الأفريقية.

وتحمل الجلسة العلمية الثانية عنوان (فرص وتحديات)، ويرأسها الدكتور السيد فليفل، وتتضمن عدة موضوعات بحثية تتناول التحديات الاجتماعية والثقافية للطفل الأفريقي، والتحليل المكانى لفئة الأطفال بالهرم السكاني في أفريقيا وأثره على التنمية، والتعليم المرن لعلوم الأرض وأثره على الأطفال فى أفريقيا، والتباينات المكانية للتنمية الحضرية والريفية وتداعيتها على الأطفال فى أفريقيا ، ويختتم المنتدى فعالياته التي تستمر على مدى يوما واحدا بمحاضرة يتحدث فيها مجدي بدران استشاري حساسية ومناعة الأطفال حول التحديات الصحية للطفل الأفريقي.
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