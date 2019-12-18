حصاد 2019 | إنجازات التعليم العالي في التطوير والجودة والتصنيف الدولي



وفي مجال الجودة والاعتماد والتنافسية زاد عدد الكليات الحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من 87 كلية إلى 98 كلية ، وبلغ عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا 18086 بحثًا، تحتل بها المركز 35 عالميًا، وبلغ عدد براءات الاختراع منذ يناير حتى الآن 141 براءة .



وزاد حجم التعاون بين مصر والولايات المتحدة خلال العام 2019 بشكل ملحوظ وظهر ذلك من خلال إنشاء ٣ مراكز للتميز في الجامعات المصرية بقيمة إجمالية ٩٠ مليون دولار .



وفيما يتعلق بملاحقة الكيانات الوهمية والمؤسسات المخالفة خلال عام 2019 ، فأصدر الوزير 185 قرارًا بغلق بعض المنشآت الوهمية التي تمارس أنشطة تتعلق بمجال عمل الوزارة دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المؤسسات والمنشآت المخالفة، بما يكفل تصحيح أوضاعها.



وفيما يتعلق بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون محلية وإقليمية ودولية فقد تم إبرام عدد (35) اتفاقا ثنائيا بين الجامعات المصرية ونظيراتها من الجامعات الأجنبية خلال عام 2019 .

شهدت وزارة التعليم العالي خلال عام 2019 إنجازات متنوعة في مجال التطوير والجودة والحوكمة ، وذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين وصدور قرارات جمهورية عدة تتعلق بتعديل بعض الأحكام باللوائح التنفيذية لمجموعة من القوانين ، والتي ساهمت في تطوير منظومة التعليم العالي .وتتمثل إنجازات الوزارة فى هذا المجال من خلال ضبط التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالي، حيث صدرت حزمة من القوانين منها : (تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية - صندوق رعاية المبتكرين - حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار - إنشاء وكالة الفضاء المصرية - إنشاء الجامعات التكنولوجية) ، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس، وصندوق رعاية العاملين ، كما صدر القرار الجمهوري الخاص بإصدار القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء الجامعات التكنولوجية، وفتح المجال أمام طلاب التعليم الفني لاستكمال دراساتهم العليا، إضافة لأقرانهم من طلاب الثانوية العامة .كما حققت الوزارة خلال العام 2019 تطورا ملحوظا على مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليًا ، حيث اعتمدت الوزارة على أدلة التصنيف الدولي والتفاعل معها بشكل واسع ، فشهد ترتيب الجامعات المصرية في عام 2019 تقدمًا ملموسًا حيث تم إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني للعام 2020، مقارنة بـ 19 جامعة في العام الماضى ، وزادت عدد الجامعات المصرية الناشئة إلى 12 جامعة بذات التصنيف .أما تصنيف QS العالمي 2020 للمنطقة العربية فتم إدراج 22 جامعة مصرية من بين 129 جامعة على مستوى المنطقة العربية.وشهد تصنيف "US News" الأمريكي لعام ٢٠٢٠ للبرامج إدراج 40 برنامجًا ضمن 10 تخصصات مختلفة هي، العلوم الزراعية - الأحياء والكيمياء الحيوية – الكيمياء - الطب الاكلينيكي – الهندسة – المناعة – علوم المواد – الصيدلة – الفيزياء – علوم الحيوان .وشهد نفس التصنيف إدراج 14 جامعة مصرية للعام 2020 مقارنة ب 11 جامعة العام الماضى (2019)، بزيادة ثلاث جامعات حكوميةوأدرجت 16 جامعة مصرية في تصنيف "شنغهاى"، ونالت مراكز متقدمة ضمن أعلى 500 جامعة عالميًا في 54 تخصصا علميا عبر المجالات التخصصية في العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعى .وعلى صعيد تصنيف المجلات العلمية المصرية عالميًا تقدمت 3 مجلات علمية مصرية في تصنيف كلاريفيت الدولي ، فارتفع عدد المجلات المصرية ذات معامل التأثير المدرجة في تصنيف كلاريفيت للمجلات الدولية ليصل إلى 8 مجلات علمية مصرية .ومن ناحية أخرى شهد عام 2019 حصول فريق طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية على المركز الثاني في مسابقة هواوي العالمية لمهارات تقنية المعلومات والاتصالات "Huawei ICT competition"، والتي أقيمت بالصين ، وأيضا فوز جامعة الإسكندرية بالمركز الأول عالميًا في التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال .