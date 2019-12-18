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أخبار العالم

إسرائيل ترد على اعتناق كويتي مسلم الديانة اليهودية| تفاصيل

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:45 ص
إسرائيل ترد على اعتناق
إسرائيل ترد على اعتناق كويتي للديانة اليهودية
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سمر صالح
علقت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على الجدل الذي أثير بعد نشر القناة الإسرائيلية لمقطع فيديو يظهر فيه شاب كويتي أعلن اعتناق الديانة اليهودية.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تغريدة على حسابها الرسمي "الشاب الكويتي المسلم يوسف المهنا أصبح في السنوات الأخيرة يطلق على نفسه اسم نفتالي بن يهودا، حيث تحول من طفل تربى على كراهية إسرائيل إلى شاب يهودي ويتكلم العبرية".

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر بوزارة الداخلية بتقرير حمل عنوان "الداخلية سحب الجنسية الكويتية من مواطن ادعى اعتناقه اليهودية.. بعد التحقق"، لافتة إلى أنه "إذا ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا".

وأضافت الصحيفة الكويتية وفقا للمصدر "في حال تقدم شخص بشكوى بهذا الخصوص فسوف تتحرك الأجهزة الأمنية وفق الأطر القانونية، مشددة على أنه متى ثبت دخول مواطن كويتي إلى إسرائيل سيخضع للتحقيق في قضية أمن دولة".
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