نموذج محاكاة لمجلس النواب يطالب بتجريم الإساءة للغة العربية في القليوبية

شهدت محافظة القليوبية تنظيم أول نموذج محاكاة لمجلس النواب للمطالبة بإصدار تشريع يجرم الإساءة للغة العربية في إطار إحتفالات مدرسة الشبان المسلمين ببنها باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر سنويا قدمه طلاب المدرسة في احتفالية "اللغة الهوية المواطنة".



ناقش النموذج الذي ضم ممثلين عن مجلس النواب والحكومة والوزارات المعنية طلب إحاطة من الطالبة ألاء طاهر حول "التدني والتراجع في أداء اللغة العربية وأثر ذلك على هوية المجتمع والمواطنة" أكدت فيه أنها استشعرت خطرا كبيرا لما وصلت له لغتنا الجميلة من التدني من جانب أبنائها ومستخدميها حتي أصبح التحدث بالعامية في المدارس ووسائل الإعلام والجامعات ظاهرة عامة بجانب إطلاق الاسماء الاجنبيه علي المحال والمؤسسات وغياب العروض المسرحية بالفصحي والعزوف عن رفض إستخدامها في تدريس العلوم التطبيقية والبحته بالجامعات وتدني المستوي العام بين الشباب مما اثر علي الهوية المصرية مطالبة بوضع تشريع يجرم الإساءة للغة العربية.



فيما تعهد ممثل الحكومة والوزراء المعنيين في النموذج بوضع التشريع الجديد في حال صدروه ضمن ركائز رؤية مصر للتنمية 2030، والتشديد على أن تكون اللغة العربية اللغة الأم في التحدث والدراسة بالمدارس من خلال استخدام الفصحى.



وأثني الدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولا على النموذج، مؤكدا أن فعاليات النموذج تضاهي الجلسات الحقيقية لمجلس النواب وتكشف عن وجود جيل جديد مبشر بالخير حيث أصر على التصوير مع الطلاب المشاركين في الإحتفالية بعد أن جلس على ركبتيه وسطهم.



قال بدراوي، إن ماحدث يبعث بطاقة إيجابية لامثيل لها مؤكدا انه يجب ان تتضمن ركائز مصر لرؤية 2030 ما يضمن تفعيل اللغة العربية والنهوض بها وإعادتها لمجدها مطالبا الجهات التنفيذية بتنفيذ توصيات نموضج المحاكاة حول صدور تشريع لتجريم الإساءة للغة العربية مشيرا ان نموذج لجمال مصر بأبنائها وشبابها وبراعمها التي تبشر بجيل جديد واعي يقود مصر واللغة العربية للعالمية.



قال مصطفى عبدالحميد فرج الممثل القانوني لمدارس وجمعية الشبان المسلمين أن اللغة العربية من اللغات السامية لأنها اللغة الأولى في العالم وتمتلك ترسانة ثقافية منيعة مما يلزم علينا أن نكون أوفياء تجاه الحفاظ علي هويتها مشيرا ان محافظة القليوبية ومدرسة الشبان رائدة في إحياء اللغة العربية والاهتمام بالحفاظ عليها.



يذكر ان هذا المهرجان تقيمه مدرسة الشبان سنويا في هذا الموعد وقد لقى نجاحا منقطع النظير أثنى عليه قسم اللغة العربية بكلية التربية وقيادات التربية والتعليم باعتباره الحدث الاهم في الرسالة والأداء في العامين الماضيين.

