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محافظات

الغضبان يشدد على أهمية ملف النظافة للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لـ بورسعيد

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 04:54 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ورؤساء الأحياء ومديري المديريات لمتابعة عدد من الملفات المطروحة حاليًا.

وأكد اللواء عادل الغضبان، على أهمية المتابعة المستمرة لملف النظافة والذى يمثل أهمية كبرى للحفاظ على المستوى الحضارى والجمالى للمحافظة، ووجه بوجود مؤتمر متابعة أسبوعية للوقوف على آخر التطورات فى مختلف الملفات ومتابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن .

وأوضح المحافظ ان الفترة الحالية تشهد أهمية كبيرة لما تم تحقيقه من إنجازات، في مختلف المجالات التنموية والخدمية ، والتى تتطلب التعاون وتضافر الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على التطور و استكمال ما بدأناه من تنمية وحضارة ، مؤكدا على ضرورة الوعي الاجتماعي والتعرف على متطلبات المرحلة حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات خلال اللقاء مع مديرى المديريات ورؤساء الأحياء .

وقدم اللواء عادل الغضبان التهنئة للحضور بمناسبة العيد القومي لمحافظة بورسعيد والتى تعبر عن ذكرى عظيمة تعيد للأذهان الأمجاد والبطولات التاريخية للمحافظة ، لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية فى هذا الحدث الذى يعكس صورة المحافظة الحضارية والتاريخية .
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