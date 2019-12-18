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فن

هددتني والمكالمة مسجلة | مُطلّق نوال الزغبي يعيد فتح الأزمة

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 05:10 م
نوال الزغبي وطليقها
نوال الزغبي وطليقها
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سعيد فراج
كتب إيلي ديب مطلق النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جدد به الحديث عن أزمته مع «الزغبي» بسبب عدم رؤيته لنجليه (جورج وجوي) حتى الآن.

وكتب إيلي ديب، في منشوره قائلًا: «الحقيقة بالوثائق: ورد على موقع القوات اللبنانية ان طليقتي نوال الزغبي قد صرحت عن موضوع عدم رؤيتي لاولادي جورجي و جوي منذ ثلاثة سنوات ان ما قلته ليس الا مجرد تراهات وانني استطيع ان اراهم ساعة اشاء !!! الان وبعد ان اصبحوا بسن الرشد سوف ابين للرأي العام ما حدث».

وأشار، ديب، أنه تعرض للتهديد من نوال الزغبي، قائلًا: «منذ ثلاث سنوات وبذكرى ميلاد ابنتي تيا ال ١٨ وحيث كنا انا وطليقتي بفترة هدنة فاجأتني باتصال هاتفي معلنتا" حربا" جديدة وهددتني حرفيا" (ما بيكون اسمي نوال الزغبي إذا ما بكره الاولاد فيك) وهذا الاتصال مسجل على هاتفي السامسونغ ولا مجال للنكران».

وتابع، إيلي ديب، قائلًا: «اتوجه لطليقتي واقول يكفي تشويه للحقائق وانتي تعلمين جيدا" انني وطوال حياتي انسان عملي ومنظم واحتفظ بكل الوثائق الخاصة بأعمالي العامة والخاصة ... وعليه لا اكن لك يا نوال اية ضغينة ولو كنت كذلك لما سعيت جاهدا" ولثلاثة مرات لايجاد طريقة للصلح بينك وبين ابنتنا تيا لاني على قناعة ان على الاولاد ان يكونوا على وفاق سواء مع والدتهم او والدهم وعدم اقحامهم بخلافاتهم وهذا ما حصل والحمدلله وقد باركت هذا الصلح من كل قلبي وتيا شاهدة على ذلك».

وأضاف، ديب: «لذلك وبعد ان اتم اولادي الثامنة عشرة من عمرهم وبعد مرور ٣ سنوات وهي فترة طويلة لعدم رؤيتي لهم وخصوصا" اننا في فترة عيد ميلاد السيد المسيح اتوجه اليكي وبكل محبة متمنيا" لك اعيادا" مجيدة ايضا" متمنيا" لك النجاح عمليا" واجتماعيا" وكل ما اتمناه بالمقابل هو ان تصارحي اولادي بالحقيقة عني وبانك تصرفتي معهم في حينها عن غير وعي وادراك لاعود واجتمع بهم».

واختتم، طليق نوال الزغبي قائلًا: «صدقيني يا نوال ان الله لا يحب الظلم وابعاد اولادي عني كل هذه الفترة هو الظلم بعينه لذلك اقول لك عودي الى ضميرك وتصرفي ... وكل عام وانتي واولادي بخير».
هددتني والمكالمة مسجلة | مُطلّق نوال الزغبي يعيد فتح الأزمة
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